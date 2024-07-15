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لبيد : نتنياهو جبان وليس ضحية وجنودنا بغزة يتعرضون لأخطار كبيرة…

الإثنين 15 يوليو 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد : نتنياهو جبان وليس ضحية وجنودنا بغزة يتعرضون لأخطار كبيرة…



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن العدوان على قطاع غزة.

وقال لابيد وفق ما أورده الاعلام العبري،" نتنياهو جبان وليس ضحية وكل جندي في غزة يتعرض لخطر أكبر بكثير مما يتحدث عنه".

وأضاف لابيد، أن نتنياهو الذي أنشأ آلة تحريض تسيطر ببطء على جميع وسائل الإعلام في "إسرائيل"، يشكو الآن من التحريض ضده.

كما هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، حكومة نتنياهو، قائلًا "جنودنا يعانون من الكوابيس واقتصادنا ينهار والدبلوماسية تتآكل والشمال يحترق وإيران تسلح نفسها، والحكومة غير الشرعية مستمرة وكأن شيئا لم يحدث".

وتابع ليبرمان "حان الوقت لحكومة أخرى تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي".

وقال "يجب أن تتم المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى بعيدا عن عدسات الكاميرات".

وحول الكنيست، أكد ليبرمان أن نتنياهو يعتزم حل الكنيست في بداية نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن نتنياهو قدم طلبا لتأجيل شهادته أمام المحكمة في القضايا الموجهة ضده حتى العام المقبل، إلا أنه تم رفضه.

وحسب زعيم "إسرائيل بيتا"، فإنه بموجب الرفض، من المفترض أن يدلي بشهادته في ديسمبر، لذلك سيحل الكنيست في نوفمبر.

وأوضح ليبرمان أنعدم مناقشة الحكومة والكنيست للموازنة الجديدة دليل على نية نتنياهو حل الكنيست.

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