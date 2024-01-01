الصحة بغزة : مجازر جديدة أسفرت عن 80 شهيدا خلال 24 ساعة

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا و216 مصابا.

واشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 38664 شهيدا و89097 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولفتت وزارة الصحة الى ارتفاع شهداء مجزرة الاحتلال في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات إلى 22 والمصابين 102.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 283 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.