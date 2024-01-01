رام الله: التربية تعتزم افتتاح مدارس فلسطينية في مصر لطلبة قطاع غزة

رام الله/سما/

اعلن وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم اليوم الاثنين، بانه سيتوجه إلى جمهورية مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف افتتاح مدارس فلسطينية في مصر لطلبة قطاع غزة المتواجدين هناك، والذين يصل عددهم نحو 15 ألف طالب.

واشار بخصوص طلبة التوجيهي في قطاع غزة الى ان سيكون لهم خطط فور انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وعن جهود الوزارة لإغاثة التعليم في قطاع غزة، قال برهم إنه تم عقد جلسة بالأمس لمجلس وزراء الجامعات الفلسطينية، بحضور جامعات قطاع غزة، وتم التباحث في استكمال آليات انعاش العملية التعليمية، وإعادة مسارها ومحاولة إنقاذ العام الأكاديمي لطلبة القطاع، وتوفير فرص التدريب العملي لطلبة كليات الطب، وطب الأسنان، والهندسة، والمختبرات الطبية في جامعات الدول الصديقة، وتوفير أماكن لتدريب الطلبة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إرسال هؤلاء الطلبة إلى جامعات مصر، والباكستان، وجنوب أفريقيا، وتوفير كل المنح الخاصة بهم للالتحاق بهذه الكليات.

وأوضح برهم أن جزء من هؤلاء الطلبة متواجد في جمهورية مصر العربية، والجزء الآخر في غزة يقوم بالدراسة عن بعد.

ولفت إلى أنه تم تدمير 30 مبنى بالكامل جراء العدوان على القطاع، وهذه المباني تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، وتضم مختبرات لكليات الطب، والهندسة، إضافة للمدرجات الكبيرة، والضخمة، فيما تم تحويل باقي المباني الأخرى إلى مراكز إيواء للنازحين.

وحول طلبة المدارس، قال برهم إن هناك نظام (e- school) تم توفيره خلال العام الدراسي السابق لطلبة القطاع عبر المعلمين المتواجدين داخل الضفة الغربية، مؤكدا أننا متوجهون لمصر للعمل على فتح مدارس للطبة المتواجدين هناك، والبالغ عددهم 15 ألفا، عدا عن إعداد خطط كثيرة لإعادة العملية التعليمية للطلبة داخل القطاع لتقديمها في اليوم التالي من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.