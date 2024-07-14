“أنصار الله” تُعلن تنفيذ استهداف سفينة إسرائيلية ومهاجمة أهداف عسكرية في أُمِّ الرشراشِ

سما / وكالات /

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الأحد، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وتنفيذ عملية على أهداف عسكرية في إيلات جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال البيان إن قوات الجماعة “استهدفت سفينة (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

وأضاف أنه “تم تنفيذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدوِّ الاسرائيليِّ في منطقة أُمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوبي فلسطينَ المحتلة (إسرائيل) بعددٍ من المسيرات، وقد حققت العمليةُ أهدافَها بنجاح”، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف.

وأشار إلى أن “تنفيذ العمليتين يأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني، وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدوُّ الإسرائيلي”.

ولم يرد من السلطات الإسرائيلية أي تعليق فوري على ما جاء في البيان لجماعة أنصار الله .

والسبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي “مجزرة مروعة” في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024 ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع لجماعة أنصار الله” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.