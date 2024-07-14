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شاهد..وصف متناهي الدقة.. أمريكي تنبأ بمحاولة اغتيال ترامب قبل 4 أشهر

الإثنين 15 يوليو 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..وصف متناهي الدقة.. أمريكي تنبأ بمحاولة اغتيال ترامب قبل 4 أشهر



سما / وكالات /

قدم براندون بيغز، وهو منشئ محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه أكثر من 141 ألف مشترك على موقع "يوتيوب"، تفاصيل دقيقة بشكل مخيف حول محاولة لاغتيال المرشح الجمهوري.

وفي الفيديو، الذي حصد عشرات الآلاف من المشاهدات الجديدة خلال الـ12 ساعة الماضية منذ إعادة مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى بيغز أنه رأى محالة اغتيال ترامب قائلا: "لقد طارت هذه الرصاصة بالقرب من أذنه واقتربت من رأسه لدرجة أنها اخترقت طبلة أذنه.. لقد جثا على ركبتيه خلال هذا الإطار الزمني وبدأ في عبادة الرب. لقد ولد من جديد بشكل جذري.. خلص الآن".

وقال إن "محاولة اغتيال ترامب ستحيي المحافظين في جميع أنحاء أمريكا. رأيت ترامب، ورأيت موجة حمراء تخرج من ميشيغان، ثم رأيت أوكلاهوما وكان هناك جمرات من الناس، وكان لديهم مشاعل في جميع أنحاء أوكلاهوما، وكانوا يرفعون هذه المشاعل التي تبدو وكأنها نار، مما أدى إلى ظهور ثورة جديدة".

وأضاف أن الرئيس جو بايدن سيخسر الانتخابات في نوفمبر، "لقد رأيت ترامب يفوز بالرئاسة. لقد رأيت اضطهادا عظيما يحل به من القضاة، ومن القانون وكل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون مقاضاته، لكن ذلك سيتوقف.. رأيته يفوز في الانتخابات من خلال خروج الوطنيين وتصويتهم".

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بعد ذلك، توقع بيغز حدوث "انهيار اقتصادي كبير سيكون أسوأ من الكساد الكبير"، وقال: "رأيت دونالد ترامب يصلي في المكتب البيضاوي وكان يبكي أمام الرب واضعا يديه على رأسه… وقد شعرت بحضور الرب بقوة في هذه اللحظة. ويمكنني أن أرى ذلك الظلام، والثقل الذي أصاب أمريكا بسبب الأزمة المالية... بدأ يرتفع فوق الأشجار ورأيت اللون الأزرق يعود والأوقات الطيبة تعود مرة أخرى".

وتابع أنه سيكون هناك موسم من "الاهتزاز" من شأنه أن يؤدي إلى "الصحوة"، مضيفا: "الأمر ليس كله عذابا وكآبة".

وأدلى بيغز بهذا التوقع في لقاء مع القس المسيحي ستيف تشوكولانتي، وهو مؤلف محافظ مؤيد لترامب والذي يرأس كنيسة على الإنترنت تسمى Discover Ministries.

وتم تحميل المقطع الذي تبلغ مدته 45 دقيقة في 15 مارس، وتضمن مجموعة متنوعة من التنبؤات المرتبطة بأهمية كسوف الشمس الذي حدث في 8 أبريل.

ويقدم بيغز ادعاءات منتظمة حول المستقبل، والتي يقول إنها تأتي إليه "مباشرة من الله"، ويشاركها على قناة على اليوتيوب بعنوان Last Days.

وتعرض ترامب يوم السبت الماضي لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا. 

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط قتيلا في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.

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