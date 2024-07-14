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تظاهرة في كندا للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

الإثنين 15 يوليو 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في كندا للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة



اوتاوا/ وكالات/

تظاهر مناصرون للقضية الفلسطينية في مدينة فانكوفر غرب كندا؛ للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع المدينة؛ الأعلام الفلسطينية في مشهد يعبر عن التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل الإسرائيلية.

كما رفع المشاركون لافتات منددة بالعدوان على غزة، وأخرى تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ مطالبين بمقاطعة الشركات الكبيرة التي تمول من أرباحها الجيش الإسرائيلي.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، مطالبين بفتح معبر رفح البري ووقف حرب الإبادة، وإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وقال تامر أبو رمضان أحد المشاركين في التظاهرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر والجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، ويرفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بوقف العدوان على القطاع.

وندد أبو رمضان بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب الدائرة في أوكرانيا.

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