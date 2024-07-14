قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة بمقهى في مقديشو

مقديشو / وكالات/

تسبب انفجار سيارة مفخخة في مقهى مكتظ في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الاثنين، في مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأفاد المُتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، بأنّ سيارة مفخخة استهدفت مطعم "توب كوفي" الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري في العاصمة مقديشو.

وأشار الرائد في تقريره الأولي إلى أنّ الانفجار، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، لافتاً إلى أنّ التقييم الرسمي للأضرار الناجمة عن الحادث لا يزال مستمراً.

وفي وقتٍ سابق كشفت الحكومة الصومالية، مقتل 47 عنصراً من "حركة الشباب"، بينهم قيادي بارز، و5 جنود من الجيش، في عملية عسكرية في منطقة "عيل طير" وسط البلاد، بعد تنفيذ الجيش لكمين محكم.

وفي أوائل الشهر الحالي، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في سيارة مفخخة، استهدفت قاعدة عسكرية للقوات الجيبوتية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في "أتميس" وسط الصومال.

ومنذ سنوات طويلة، تنفذُ "حركة الشباب" الصومالية هجمات على الأراضي الكينية، تستهدفُ فيها المدنيين والعناصر الأمنية الكينية، مما أوقع خسائر بشرية كبيرة.