  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 15 يوليو 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صيفيا وحارا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري: محمد الضيف ارتكب أكبر خطأ في حياته..

خطة قطرية تركية للإنعاش المبكر في غزة بعد الحرب

هليفي: من المبكر تحديد نتائج محاولة اغتيال الضيف.. هذا ما قاله عن محور فيلادلفيا

العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

"البرد الثقيل".. قنبلة أمريكية فتاكة استخدمها الاحتلال بمجزرة المواصي (شاهد)

جيش الاحتلال يدّعي رسميًا اغتيال رافع سلامة في مجزرة مواصي خانيونس.. ماذا عن الضيف؟

نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس واقتصادنا ينهار والشمال يحترق ..

283 يوما للحرب على فلسطين : 141 شهيدا خلال 24 ساعة ..

الامم المتحدة : غزة مغطاة بـ 40 مليون طن من الانقاض وتحتاج 15 عاما لرفعها...

سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل مع حماس حتى لو تم انهاء حياتي السياسية ..

photo_2024-07-14_22-03-10

مسؤولون إسرائيليون: "نتنياهو يبث رسائل لحماس بأن إسرائيل لا تريد الصفقة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية