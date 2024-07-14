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إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة

الإثنين 15 يوليو 2024 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة



القدس المحتلة/سما/

 

أكد مسؤول إسرائيلي كبير في المؤسستين الأمنية والعسكرية أنّ "مرحلة القتال شديد الوتيرة في قطاع غزة انتهت"، مشيراً إلى "الانتقال إلى المرحلة الثالثة"، بحسب ما نقلت عنه القناة الـ"14" الإسرائيلية.

ولفت مراسل الشؤون العسكرية في القناة، هيلل بيتون روزن، إلى عدم "وجود تصريح رسمي حالياً من مصدر سياسي أو عسكري بشأن هذا الأمر".

وأوضحت القناة أنّ الانتقال إلى المرحلة الثالثة يعني القيام بـ"توغلات مركّزة ودقيقة بحسب حاجات استخبارية، وإجراء مناورات مدتها أقل، وبقاء الفرق التابعة للجيش لفترات أقصر".

وأضافت أنّ هذا الأمر "يمكن أن يستمر لأشهر، أو حتى سنوات".

يأتي ما نقلته القناة الـ"14" الإسرائيلية بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنّه "غير متأكد" من أنّ اغتيال القائد العام لكتئاب القسّام، محمد الضيف، تمّ.

وجاء تصريح نتنياهو بعد ارتكاب "الجيش" الإسرائيلي مجزرةً في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وجرح نحو 390 فلسطينياً، زاعماً اغتيال الضيف.

وأكد مصدر موثوق به للميادين أنّ القائد العام لكتائب عز الدين القسّام بخير، مشدداً على أنّ الادّعاءات الإسرائيلية بشأن إصابته لا أساس لها من الصحة.

كذلك، فإنّ ما أوردته القناة يأتي بعد نحو 10 أشهر من الحرب في قطاع غزة، فشل الاحتلال فيها في تحقيق أهدافه المعلَنة، في مقابل صمود المقاومة وتمسّكها بمطالبها لإنهاء الحرب.

وأقرّ مسؤولون إسرائيليون مراراً بأنّ الهدف الذي تسعى حماس لتحقيقه، المتمثل بالقضاء على حركة حماس والمقاومة، غير ممكن، مؤكدين أنّ حماس ستستمر بعد الحرب، وتواصل إدارة القطاع.

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