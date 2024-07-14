الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة إسرائيلية

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن والثانية استهدفت مواقع عسكرية في إيلات بجنوب إسرائيل.



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينة "MSC UNIFIC" الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف يحيي سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من المسيرات وقد حققت العملية أهدافَها بنجاح".



وأكد المتحدث أن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لكافة الجيوش العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وتؤكد استعدادها الكامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة معَ أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.