الشيخ يلتقي وزير خارجية بريطانيا الجديد ديفيد لامي

رام الله/سما/

- التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي والوفد المرافق له، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين.

وطالب الشيخ، خلال الاجتماع، الوزير البريطاني بضرورة العمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أبناء شعبنا في غزة، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وفق حل سياسي شامل ينهي الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب الشيخ الحكومة البريطانية الجديدة بالاعتراف بدولة فلسطين.