الجيش الإسرائيلي: المصابون الأربعة بعملية الدهس عسكريون

القدس المحتلة/سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن المصابين الأربعة في عملية الدهس قرب مدينة تل أبيب (وسط) هم عسكريون وأحدهم ضابط أُصيب بجروح خطيرة.

والأحد، أصابت سيارة مسرعة 4 إسرائيليين في محطة الحافلات بمدينة تسرفين، و"تم تحييد المهاجم"، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المصابين الأربعة في عملية الدهس هم عسكريون، وأحدهم ضابط أُصيب بجروح خطيرة.

وأضافت أن جنديا أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب آخر بجروح متوسطة، ووصفت إصابة جندي ثالث بالطفيفة.

ونعت حركة حماس، عبر بيان، منفذ عملية الدهس "الشهيد محمد شهاب (27 عاما)، ابن بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة".

وقالت إن هذه العملية "رد طبيعي" على "حرب الإبادة الوحشية والمجازر البشعة في قطاع غزة وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين".