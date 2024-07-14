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أول جولة شرق أوسطية.. وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف النار بغزة

الأحد 14 يوليو 2024 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول جولة شرق أوسطية.. وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف النار بغزة



لندن/سما/

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، إن "الوزير ديفيد لامي، سيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة سريعة في إدخال المساعدات لقطاع غزة، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط".

وأضافت الخارجية البريطانية، في بيان، أن "الوزير لامي، سيطرح في لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قضية إيجاد مسار موثوق به نحو حل الدولتين".

ومن المقرر أن يزور لامي، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد، في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ تقلده منصبه وزيراً للخارجية في 5 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية البريطاني سيركز على دور بلاده الدبلوماسي "في إطار الجهود الرامية لإنهاء الصراع بغزة وإحراز تقدم نحو السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

وخلال الجولة الشرق أوسطية، سوف يثير لامي، الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الذي يتفق عليه الجانبان، والذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة سريعة في المساعدات إلى غزة، حسب البيان نفسه.

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