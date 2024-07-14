هليفي: من المبكر تحديد نتائج محاولة اغتيال الضيف..

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأحد، بمواصلة ملاحقة قادة حماس بهدف اغتيالهم وتصفيتهم مشيرا إلى أنه من المبكر تحديد نتائج الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال، أمس السبت، في منطقة المواصي غرب خان يونس، وراح ضحيته أكثر من 90 مدنيا، في محاولة لاغتيال القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

وقال هليفي إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ بنود صفقة محتملة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن "الاتفاق لاستعادة الرهائن بات ضروريا وملحا"، على حد تعبيره. فيما ادعى أن حماس تحاول إخفاء نتائج الهجوم في مواصي خان يونس، في إشارة إلى تأكيد الحركة على لسان قيادات في صفوفها أن "الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة".

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