  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يوظف محاولة اغتيال ترامب للترويج بوجود تحريض ضده

الأحد 14 يوليو 2024 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوظف محاولة اغتيال ترامب للترويج بوجود تحريض ضده



القدس المحتلة/سما/

يحاول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المقرّبين منه والوزراء في حكومته، توظيف إطلاق النار باتجاه الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، ليل السبت - الأحد خلال تجمّع انتخابي بولاية بنسلفانيا، للترويج للتحريض ضده من معارضيه الإسرائيليين.

وركّزت جلسة الحكومة الأسبوعية التي عُقدت اليوم الأحد، على قضية التحريض ضد رئيس الحكومة، وقد عرض سكرتير الحكومة يوسي فوكس أمام الوزراء، مقطع فيديو مركباً من عدة مقاطع، ويشمل مجموعة متحدثين يصفون نتنياهو بأنه "عدو الشعب".


وبعد المناقشات التي استمرت إلى نحو ساعتين أوعز نتنياهو بعقد جلسة أخرى حول الموضوع في الأسبوع المقبل أيضاً بوجود ممثلين عن جهات تطبيق القانون، والمستشارة القضائية للحكومة، وجهاز الشاباك، من أجل الحصول على معطيات بشأن لوائح الاتهام المتعلّقة بهذا الشأن والخطوات المقبلة. وربط الوزراء، بين محاولة استهداف دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وما أسموه "التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو".

وكتب وزير الشتات عميحاي شيكلي في حسابه على منصة إكس، أن "محاولة اغتيال الرئيس ترامب هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض ونزع الشرعية ضده. وفي إسرائيل، يتم شن حملة تحريض مماثلة مخيفة ضد رئيس الوزراء نتنياهو وتتمتع بحماية كاملة من المستشارة القضائية للحكومة وجهاز إنفاذ القانون".

وقال الوزير ياريف ليفين، خلال جلسة الحكومة اليوم: "إنها معجزة أن ما حدث في الولايات المتحدة لم يحدث حتى الآن (هنا). لقد حذّرنا من أن هذا ما يمكن أن يحدث معنا. الجهاز القضائي تخلّى عن رئيس الحكومة". وقالت الوزيرة ميري ريغيف: "التحريض ضد رئيس الحكومة يتراكم. الديمقراطية لا تعني حرق الطرق، ولا أن يضعوا لرئيس الوزراء صورة ويداه ملطختان بالدماء. نحن نواجه واقعاً مستحيلاً، بعد فترة طويلة من فوات الأوان".


من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "حان الوقت لعقد جلسة استماع لمن يمنع تقديم لوائح اتهامات، ويمنع تطبيق القانون ويسمح بالتحريض". وتوالت تعليقات الوزراء، والتي انضم إليها نتنياهو نفسه، بزعم وجود تحريض ضده، معتبراً أن "ما يدور هو تطبيع للتحريض"، بمعنى جعله أمراً طبيعياً. ويحاول نتنياهو والوزراء من حوله، التخفيف بذلك من حدة الانتقادات الموجّهة إليهم سواء في المظاهرات المعارضة للحكومة وسياساتها أو من أعضاء ومسؤولين في المعارضة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

نصر الله يعلق على إعلان إسرائيل استهدافها محمد الضيف وقادة من حماس

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية مطلق النار على ترامب

نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

على بعد سنتمترين من رأسه.. لقطة مقربة لإصابة ترامب (صور)

مصدر مصري: "نتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"..

يصعب اكتشافها واعتراضها..حزب الله يُدخل مسيّرات "شاهد 101"في المواجهة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-07-14_15-49-12

نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

مصدر قيادي في المقاومة: حماس أبلغت الوسطاء بأن المفاوضات قد تتعرض للانهيار في أي لحظة

photo_2024-07-14_13-41-57

15 شهيدا و80 جريحا إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات (فيديوهات)

photo_2024-07-14_15-34-22

"البرد الثقيل".. قنبلة أمريكية فتاكة استخدمها الاحتلال بمجزرة المواصي (شاهد)

6693dc384c59b746b01cfaad

جيش الاحتلال يدّعي رسميًا اغتيال رافع سلامة في مجزرة مواصي خانيونس.. ماذا عن الضيف؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية