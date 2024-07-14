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نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

الأحد 14 يوليو 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس



القدس المحتلة/سما/

تقرر عقد اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، على وقع العلاقات المتوترة بين الاثنين في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في 22 تموز/ يوليو المقبل، وذلك قبل يومين من الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو أمام مجلسي الكونغرس الأميركي في 24 يوليو/ تموز خلال زيارة لواشنطن.

وأكد مصدر إسرائيلي متطلع في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الرئيس بايدن سيلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، في البيت الأبيض في يوم الأثنين من الأسبوع المقبل، الموافق 22 تموز/ يوليو الجاري"، في إطار زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأميركية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب على غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو/ تموز. وينتقد بعض مستشاري بايدن بشدة نتنياهو، فيما قال العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ إنهم يخططون لمقاطعة خطاب نتنياهو.

وستكون هذه أول رحلة لنتنياهو إلى الخارج منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما سيكون اللقاء الأول له مع بايدن منذ أن زار الرئيس الأميركي إسرائيل بعد عشرة أيام من العملية لإعلانه تقديم واشنطن الدعم الكامل لتل أبيب في إطار حربها على غزة.

وتشهد العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال وإدارة بايدن توترًا كبيرًا في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودفع نتنياهو لتوجيه انتقادات علنية للإدارة بشأن التأخر في تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما لاقى تنديدًا أميركيًا واسعًا، وسط اتهام مسؤولين أميركيين نتنياهو بـ"الجحود".

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