محمد الضيف يتصدر غلاف "يديعوت أحرونوت": "ابن الموت"

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر غلافها صورة قائد كتائب القسام محمد الضيف تحت عنوان: "ابن الموت"، لأنه نجا من عدة محاولات اغتيال ويعتبر "كابوسا لإسرائيل".

يأتي ذلك، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين الأحد، بأنه حتى الآن لم ترد أي معلومات استخبارية جديدة تؤكد صحة خبر اغتيال محمد الضيف.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى استشهاد وإصابة المئات.

بدورها، كذبت حركة حماس ما سمتها "ادعاءات وأكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة.