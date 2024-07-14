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مصطفى يرد على أنباء "تقديمه عرضا لمسلحين" في مخيم بلاطة

الأحد 14 يوليو 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يرد على أنباء "تقديمه عرضا لمسلحين" في مخيم بلاطة



رام الله/سما/

صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، رد فيه على أنباء تقديم الأخير عرضا لمسلحين في مخيم بلاطة بالضفة، مؤكدا "عدم صحة تلك الأنباء".


وقال البيان: "ينفي مكتب رئيس الوزراء بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول عرض تم تقديمه للمسلحين في مخيم بلاطة، وأن رئيس الوزراء (محمد مصطفى) لم يلتق ولم يناقش مثل هذا الموضوع على الإطلاق مع أي طرف، وأنه من غير المقبول مهنيا نشر أخبار مغلوطة بدون مصدر، ودون محاولة التحقق منها من الطرف المعني".

وأضاف البيان: "يولي رئيس الوزراء أهمية خاصة للمخيمات، وقد زار مخيمات جنين ونور شمس وبلاطة، ويؤكد في كل زياراته وحديثه مع الأهالي وفعاليات المخيم على دعم صمود أبناء شعبنا في المخيمات في مواجهة آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية، وينسق رئيس الوزراء مع دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير واللجان الشعبية للمخيمات والصناديق العربية لتحسين البنية التحتية والخدمات".

وأشار البيان: "يدعو مكتب رئيس الوزراء مختلف وسائل الإعلام للتواصل مع مركز الاتصال الحكومي، للتعاون بتقديم ما يلزم من ردود ومعلومات، إيمانا من الحكومة بالشفافية والتواصل البناء مع وسائل الإعلام".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن جولة رئيس الوزراء محمد مصطفى في مدينة نابلس وأنه قدم عرضا للمسلحين في مخيم بلاطة (شرق نابلس) مقابل أن يسلموا أسلحتهم وينهوا ظاهرة المسلحين في المخيم والحصول على راتب شهري وتفريغهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

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