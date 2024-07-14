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حماس: عملية الدهس بـ"إسرائيل" رد طبيعي على إبادة غزة وقمع الضفة

الأحد 14 يوليو 2024 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: عملية الدهس بـ"إسرائيل" رد طبيعي على إبادة غزة وقمع الضفة



غزة/سما/

اعتبرت حركة حماس، الأحد، أن عملية الدهس وسط "إسرائيل" رد طبيعي على "حرب الإبادة الوحشية والمجازر البشعة في قطاع غزة وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين".

والأحد، أصابت سيارة مسرعة 4 إسرائيليين، جراح اثنين منهم خطيرة، في محطة الحافلات بمدينة تسرفين قرب تل أبيب (وسط)، و"تم تحييد المهاجم"، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) دون تفاصيل.

وقالت حماس، في بيان، إن "عملية الدهس البطولية رد طبيعي على حرب الإبادة الوحشية والمجازر البشعة في قطاع غزة وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين".

وأضافت حماس أن "حكومة الاحتلال الإرهابية تواصل تنفيذ جرائمها في انتهاك فاضح لكافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، وضد أسرانا في السجون، لن تزيد أبناء شعبنا إلا إصرارا على المواجهة".

حماس نعت منفذ عملية الدهس "الشهيد محمد شهاب (27 عاما)، ابن بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة".

ودعت "الشباب الثائر في الضفة والقدس المحتلة إلى المضي في طريق الانتصار لشعبنا ولدمائنا، وتلبية نداء الأرض والمقدسات".

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