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غنيم: إعادة اصلاح خط المنطار وعودة ضخ المياه لتجمعات عديدة في مدينة غزة

الأحد 14 يوليو 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: إعادة اصلاح خط المنطار وعودة ضخ المياه لتجمعات عديدة في مدينة غزة



رام الله/سما/

 أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، عن الانتهاء من إصلاح الأعطال الجديدة التي تم تحديدها في الخط الناقل لوصلة شمال غزة الناجمة عن إعادة استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى حجم دمار كبير فيه وتوقفه عن العمل.

وأكد في بيان صدر، اليوم الأحد، أن سلطة المياه حرصت على إعادة إصلاح الخط في أسرع وقت ممكن، نظرا إلى أنه يغذي حوالي 60%؜ من سكان مدينة غزة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كالدرج والصبرة، والزيتون، والتفاح، وأجزاء أخرى من الشيخ رضوان وغرب مدينة غزة.

وأضاف غنيم أن طواقم سلطة المياه واصلت على مدار الأيام الماضية، وبجهود متواصلة في ظل الظروف الأمنية الخطرة، عمليات الصيانة والتأهيل اللازمة للخط، بما يشمل توفير المعدات اللازمة، وتحديد الأجزاء المتضررة من الخط وإصلاحها، إضافة إلى عمليات الضخ التجريبي، ومتابعة عمليات الضخ للمواطنين والتأكد من عدم وجود مقاطع أخرى متضررة تحول دون وصول المياه للتجمعات المستفيدة.

وأوضح غنيم أن إصلاح خط المنطار تم الانتهاء منه في نيسان/ أبريل الماضي، والذي تطلب جهدا وعناء كبيرا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها شمال قطاع غزة، إلا أن الاحتلال أعاد استهداف الخط ودمر أجزاءا كبيرة منه مع بداية دخوله لمنطقة الشجاعية قبل أسبوعيين، الأمر الذي تطلب إعادة إصلاحه مرة ثانية الأيام الماضية.

وأكد أن سلطة المياه تتابع عن كثب جميع خطوط المياه المزودة حاليا لمياه الشرب لضمان عدم وجود أعطال، كما أنها ماضية في جهودها الرامية لتوفير مياه صالحة للشرب من خلال عمليات التأهيل والصيانة اللازمة رغم تواصل القصف وضعف الإمكانيات، والعمل دائما على إيجاد الحلول اللازمة لضمان تزويد المياة للسكان وتثبيتهم وتعزيز صمودهم.

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