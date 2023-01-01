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عشرات الشهداء والجرحى في قصف لجيش الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

الأحد 14 يوليو 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في قصف لجيش الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات



غزة /سما/

استشهد 12 مواطنا، وأصيب العشرات، يوم الأحد، في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي عدد كبير من النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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