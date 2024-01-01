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اسرائيل: مخاوف من اغتيال نتنياهو …

الأحد 14 يوليو 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: مخاوف من اغتيال نتنياهو …



القدس المحتلة/سما/

بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، علق وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الحادثة ولم ينسوا ربط الوضع بإسرائيل، بحسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وكتب وزير الاتصالات الاسرائيلي شلومو كاراي أن "محاولة اغتيال الرئيس ترامب تأتي بعد التحريض المستمر ضده في الولايات المتحدة"، وربط الوضع بإسرائيل، مضيفا أن "الوضع في إسرائيل خطير بشكل مضاعف".

واضاف "إن التحريض الخطير ضد رئيس الوزراء وزوجته ونجله أصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى".

وقال وزير المستوطنات "أوريت ستوريك" في إشارة إلى محاولة الاغتيال في الولايات المتحدة: "ليس لدينا أي إنفاذ ضد التهديدات الموجهة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، وطلبت مناقشة بتقرير مفصل ولو كان الأمر بالعكس، لكانت هناك اعتقالات وعناوين صحفية، أريد أن أتلقى تقريرا من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأقدم مرآة للمدعي العام ورئيس الشاباك".

وقالت وزيرة النقل الاسرائيلي "ميري ريغيف" إن "محاولة اغتيال المرشح الرئاسي ترامب هي نتيجة تحريض تجاوز كل الحدود ضد خصم سياسي". "للأسف، حتى هنا في إسرائيل، تجري حملة تحريض خطيرة ضد رئيس الوزراء نتنياهو والمسؤولين المنتخبين من اليمين.

وقالت "نرى تحريضا من جانب الأعضاء السابقين المحبطين، أصدقاء المجلس العسكري، في لامبالاة معظم وسائل الإعلام وصمت المعارضة - لقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. لا تقل أننا لم نحذر، الكتابة على الحائط معنا!".

بدوره، اعرب وزير التربية والتعليم الاسرائيلي "يوآف كيش" عن خشيته من تكرار حادثة مقتل رئيس الوزراء: "في ظل كل التحريض والكراهية التي لا يتم التصدي لها، فإن السلوك الذي يتجاوز كل الحدود دون أي علاج من قبل جهاز تطبيق القانون - لا يمكن تجاهل فكرة أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى في إسرائيل".

وكتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: "تلقينا الليلة دليلا إضافيا على أن الكلمات يمكن أن تتحول إلى محاولة قتل وتحريض على أفعال فعلية. يجب علينا أن نفعل كل شيء لوقف الخطاب المتطرف والعنيف في إسرائيل أيضا، قبل فوات الأوان".

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