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بنك أبوظبي التجاري يكشف عن بطاقة إئتمان ترافيلر الجديدة كلياً بمزايا غير مسبوقة لمحبي السفر

الأحد 14 يوليو 2024 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك أبوظبي التجاري يكشف عن بطاقة إئتمان ترافيلر الجديدة كلياً بمزايا غير مسبوقة لمحبي السفر



أبوظبي /سما/

 في إطار جهود بنك أبوظبي التجاري للارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول مالية مبتكرة، أعلن البنك عن إطلاق بطاقة ائتمان ترافيلر الجديدة المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية للعملاء والمتعلقة بالسياحة والسفر.

تتميز بطاقة ائتمان ترافيلر الجديدة من بنك أبوظبي التجاري بباقةشاملة من المزايا والمكافآت الاستثنائية التي تلبي مختلف متطلبات العملاء، بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 10% على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق في أي مكان في العالم و50% على تذاكر السينما داخل دولة الإمارات و1.5% على النفقات اليومية لجميع المشتريات الأخرى، بما يصل إلى 1,500 درهم شهرياً وذلك بالإضافة إلى الحصول على قسيمة ترحيبية من موقعhotels.comبقيمة 2,000 درهم.

وفي هذا السياق، توفر البطاقة أيضاً ميزة عدم احتساب أي رسوم على المشتريات بالعملات الأجنبية كما تمنح حامليها العديد من المزايا الحصرية التي ترتقي بتجربة السفر، حيث تتيح البطاقة للعملاء الاستفادة من مزايا خدمة التوصيل من أو إلى المطار، إضافة إلى دخول قاعات كبار الشخصيات وباقات التجوال فضلاًعن خدمات المساعدة الشخصية (كونسيرج)، والتأمين الشامل خلال السفر.

تأتي هذه البطاقة كإضافة نوعية لمجموعة البطاقات والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري حيث يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال تجربة مبتكرة ورقمية بالكامل عبر موقع البنك أو تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، وذلك في إطار جهود البنك للارتقاء بالخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستمر.

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