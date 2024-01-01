ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة مع شهر أيار 2024، بواقع 91.1% في قطاع غزة، رغم انخفاض الرقم بمقدار 0.16% في القدس، وبمقدار 0.10% في الضفة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة سجل ارتفاعا حادا بنسبة 247% منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية شهر حزيران، نتيجة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع، مع استقرار المؤشر في الضفة لنفس الفترة.

ونتج ارتفاع الأسعار في فلسطين عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.84%، والزيوت النباتية بنسبة 1.80%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.65%، واللحوم الطازجة بنسبة 0.63%، رغم انخفاض أسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 41.78%، والخضروات المجففة بمقدار 37.40%، والبيض بمقدار 33.35%، والبطاطا بمقدار 22.23%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 21.18%، والبقول المجففة بمقدار 15.28%، والخضروات الطازجة بمقدار 6.86%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2024 مع شهر حزيران 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 54.04%، (بواقع 254.45% في قطاع غزة، وبنسبة 4.31% في القدس، وبنسبة 2.42% في الضفة).

وارتفع مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.91% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة مع شهر أيار 2024.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات الفرعية الآتية رغم انخفاض مجموعات فرعية أخرى:

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة الغاز 850 شيقلا/12كغم، ودخان حلل 4100 شيقل/1كغم، والديزل 69 شيقلا/1لتر، والفحم 71 شيقلا/1كغم، ومياه معدنية 4 شواقل/1لتر، والليمون 20 شيقلا/1كغم، والبرتقال 16 شيقلا/1كغم، والموز 12.5 شيقل/1كغم، والعنب 29 شيقلا/1كغم، والتفاح 17 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة52.5 شيقل/3لتر، والمعكرونة 7 شواقل/350غم، وحبوب أطفال بالقمح والحليب 21 شيقلا/400غم، مع التنويه إلى أن مستويات أسعار هذه السلع لا تزال أعلى بكثير عما كانت عليه الأسعار قبيل عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 تشرين الاول 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة مع شهر أيار 2024، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.90%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 4.67%، و"البنزين" بمقدار 4.34%، والزيوت النباتية بمقدار 2.71%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.97%، والقهوة بنسبة 6.23%، والدجاج الطازج بنسبة 4.08%، والبطاطا بنسبة 2.99%، والبيض بنسبة 2.27%، ودقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.53%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة 5 شواقل /1كغم، وباذنجان عجمي حبة كبيرة 9 شواقل /1كغم، والزهرة 7 شواقل /1كغم، والديزل 7.35 شيقل/1لتر، والبنزين "95" 7.74 شيقل /1لتر، وزيت عباد الشمس 35 شيقلا/3لتر.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة مع شهر أيار 2024، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.91%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.82%، و"البنزين" بمقدار 1.04%، والفواكه الطازجة بمقدار 1.94%، والدجاج الطازج بمقدار 1.22%، رغم ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20.32%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.16%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.22%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة وباذنجان عجمي حبة كبيرة 4 شواقل/1كغم لكل منهما، وفلفل أخضر حار 7 شواقل/1كغم، والديزل 6.21 شيقل /1لتر، والبنزين "95" 7.30 شيقل/1لتر، والموز 3 شواقل/1كغم، والدجاج الطازج 17 شيقلا/1كغم.