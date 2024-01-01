اضراب شامل يعم محافظات الضفة احتجاجا على مجازر اسرائيل في غزة

رام الله / سما/

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة اليوم الاحد، تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمس السبت.

ففي بيت لحم، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الاضراب الشامل غدا الأحد تنديدا بمجزرتي الاحتلال في خانيونس ومخيم الشاطئ.

وأضافت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان وصل معا، ان الاضراب غدا الاحد يشمل كافة مناحي الحياة، ويستثنى منه المشافي ومديرية الصحة ومصانع الادوية والمراكز الطبية والصيدليات والافران ومحطات الوقود .

كما عم الإضراب شوارع مدينة طولكرم تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمس السبت.

واعلنت مدينة جنين، الاضراب تنديدًا بمجزرتي الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ.

كما اعلن الاضراب الشامل عبر سماعات المساجد في مدينة قلقيلية حداداً على شهداء مجزرة خانيونس.

كما أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية في جميع محافظات الوطن، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة تنديدا بالمجازر المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونعى مجلس النقابة لجماهير شعبنا شهداء مجازر غزة وشهداء الوطن.