  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اضراب شامل يعم محافظات الضفة احتجاجا على مجازر اسرائيل في غزة

الأحد 14 يوليو 2024 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اضراب شامل يعم محافظات الضفة احتجاجا على مجازر اسرائيل في غزة



رام الله / سما/

 عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة اليوم الاحد، تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمس السبت.

ففي بيت لحم، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الاضراب الشامل غدا الأحد تنديدا بمجزرتي الاحتلال في خانيونس ومخيم الشاطئ.

وأضافت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان وصل معا، ان الاضراب غدا الاحد يشمل كافة مناحي الحياة، ويستثنى منه المشافي ومديرية الصحة ومصانع الادوية والمراكز الطبية والصيدليات والافران ومحطات الوقود .

كما عم الإضراب شوارع مدينة طولكرم تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمس السبت.

واعلنت مدينة جنين، الاضراب تنديدًا بمجزرتي الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ.

كما اعلن الاضراب الشامل عبر سماعات المساجد في مدينة قلقيلية حداداً على شهداء مجزرة خانيونس.

كما أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية في جميع محافظات الوطن، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة تنديدا بالمجازر المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونعى مجلس النقابة لجماهير شعبنا شهداء مجازر غزة وشهداء الوطن.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تزعم: الهدف من مجزرة خانيونس هو محمد الضيف وقائد لواء خانيونس رافع سلامة..

شاهد ..دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الصحة الفلسطينية: مئات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بخيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

نصر الله يعلق على إعلان إسرائيل استهدافها محمد الضيف وقادة من حماس

نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

مصطفى: السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة قطاع غزة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية مطلق النار على ترامب

الأخبار الرئيسية

توقف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق.. مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة المباحثات

عشرات الشهداء والإصابات بقصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا وبرجا سكنيا شرق مدينة غزة ..

شاهد ..دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

مصدر مصري: "نتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية