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توقف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق.. مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة المباحثات

الأحد 14 يوليو 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق.. مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة المباحثات



سما / وكالات /

أكد مصدران مصريان لوكالة “رويترز”، مساء السبت، أنّ المحادثات بشأن الحرب على قطاع غزة “توقفت”، “حتى يُظهر الجانب الإسرائيلي جديته” في التوصل إلى اتفاق.
في السياق نفسه، أكد مصدران أمنيان مصريان لقناة “الإخبارية المصرية” أنّ محادثات وقف إطلاق النار في القطاع “توقفت بعد مفاوضات دامت 3 أيام، وفشلت في التوصل إلى نتيجة”.
وأشار مصدر رفيع إلى أنّ مصر تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى “عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو طرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد”، وفقاً لما أفادت به “القاهرة الإخبارية”.
ولفت المصدر إلى أنّ الاحتلال يعمل على “احتواء الرأي العام”، من خلال “استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية بهدف إبعاد الرأي العام الإسرائيلي عن التوصل إلى صفقة، من أجل تجنّب انهيار الائتلاف الحكومي”.

وسبق أن أكد مصدر رفيع المستوى أنّ مصر “تتمسّك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح، من الجانب الفلسطيني، وعدم وضع أي قيود على حركة الفلسطينيين من القطاع وإليه”.
ولفت المصدر، في تصريحات لـ”القاهرة الإخبارية”، إلى أنّ مصر “تشدّد على ضرورة فتح كل المعابر البرية مع قطاع غزة فوراً”، مشدداً على أنّها “تؤكد موقفها بشأن ضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع”.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي مساء السبت، “إصراره على استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح”.
من جانبه، قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة خليل الحية لقناة الجزيرة اليوم السبت إن حماس تنتظر ردا من الوسطاء على المقترحات المقدمة لإسرائيل.

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