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على بعد سنتمترين من رأسه.. لقطة مقربة لإصابة ترامب (صور)

الأحد 14 يوليو 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على بعد سنتمترين من رأسه.. لقطة مقربة لإصابة ترامب (صور)



سما / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أصيب برصاصة في الجزء العلوي من أذنه اليمنى، خلال حادث إطلاق نار في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وصفه "إف بي آي" بأنه محاولة اغتيال.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وبينما كان ترامب محاطا بعملاء الخدمة السرية على خشبة المسرح بعد إطلاق النار، تلفظ بكلمة "قتال" ثلاث مرات أمام حشد من مؤيديه.

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

وقال البيت الأبيض الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع ترامب بعد إطلاق النار عليه بتجمع انتخابي، وأكد أنه سيحصل على إحاطة أمنية في هذا الشأن.

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