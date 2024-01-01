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إسرائيل تتبنى مسؤولية الهجوم على سوريا الليلة الماضية وتكشف أهدافه

الأحد 14 يوليو 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتبنى مسؤولية الهجوم على سوريا الليلة الماضية وتكشف أهدافه



القدس المحتلة / سما/

في موقف نادر تبنى الجيش الإسرائيلي صراحة المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف الأراضي السورية الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له فجر اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية أغارت الليلة الماضية داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت "مقر قيادة مركزيا وبنى عسكرية كان يستخدمها الجيش السوري"، إضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف البيان أن الهجوم جاء في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال ايلات السبت.

وفي وقت سابق أعلن مصدر عسكري سوري مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.

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