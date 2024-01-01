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عشرات الشهداء والإصابات بقصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا وبرجا سكنيا شرق مدينة غزة ..

الأحد 14 يوليو 2024 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والإصابات بقصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا وبرجا سكنيا شرق مدينة غزة ..



غزة / سما/

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون، الأحد، بقصف مقاتلات الجيش الإسرائيلي منزلا وبرجا سكنيا في مدينة غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني في بيان: “انتشلنا 7 شهداء و نقلنا 7 إصابات من منزل سكني لعائلة يوسف استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو سكندر بالشيخ رضوان شمالي مدينة غزة”.
وأضاف: “كما انتشلنا 3 شهداء ونقلنا 20 إصابة من برج سكني لعائلة الحداد في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي”.
وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول أن الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة خلفت دمارًا واسعًا في المباني المستهدفة والمجاورة لها.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

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