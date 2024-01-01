رئيس الوزراء ووزراء الحكومة يقومون بزيارة جامعة النجاح الوطنية

رام الله / سما/

زار دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى اليوم السبت، جامعة النجاح الوطنية في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري وبحضور عطوفة محافظ محافظة نابلس غسان دغلس.

وكان في استقباله دولة أ.د. رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة أ.د. عبد الناصر زيد، ونوابه ومساعدوه ومجلس عمداء الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة.



وفي مستهل الزيارة، رحب دولة أ.د. رامي الحمد الله برئيس الوزراء والوفد المرافق له في جامعة النجاح الوطنية، مؤكداً على التعاون المشترك بين الجامعة والحكومة لتقديم كل ما هو مميز لقطاع التعليم العالي في فلسطين.

واستعرض الحمد الله انجازات الجامعة المتواصلة واستثمارها باحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في المختبرات والوسائل التعليمية وحصولها على الاعتمادات الدولية لبرامجها الاكاديمية المختلفة وأحدثها حصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج الطب البشري، وتصدرها للتصنيفات العالمية وتميز خريجيها في مختلف المواقع الى جانب الاستثمار المتواصل في مستشفى النجاح الوطني الجامعي وتوسعته لاستقبال اعداد مضاعفة من الزوار والمرضى.

وأعرب دولة د. مصطفى عن شكره لأسرة الجامعة ممثلة بمجلس أمنائها وادارتها على جهودهم الدائمة وتطويرهم المستمر لخدمات التعليم العالي المقدمة للطلبة وعلى الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للجامعة، واشاد مصطفى بالانجازات التي حققتها النجاح وبمكانتها المحلية والاقليمية مؤكداً أنّ التعاون بين الحكومة والجامعة سيكون متواصلا لما فيه خير ومصلحة للطلبة ولقطاع التعليم العالي في فلسطين.





وشملت الزيارة جولة في مركز الإعلام التابع للجامعة ،كما التقى رئيس الوزراء والحكومة ك بعدد كبير من الطلبة في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز واستمع إلى استفساراتهم ومشاركاتهم، ثم قام رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المرافقين بالرد على الأسئلة والمداخلات، مشددين على أهمية دور الشباب وضرورة توفير البيئة المناسبة لهم لمواصلة تميزهم وابداعهم.