  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية مطلق النار على ترامب

الأحد 14 يوليو 2024 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية مطلق النار على ترامب



سما / وكالات /

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في بيان الأحد، هوية ‭"‬‬الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب، ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاماً.


وقالت مصادر لصحيفة «يويورك بوست إن كروكس، وهو من منطقة بيثيل بارك في بنسلفانيا، أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر من مكان تواجد ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.

وقُتل المسلح على يد قناصة الخدمة السرية. وتم العثور في وقت لاحق على بندقية من طراز "إيه آر" كانتع بحوزته.

وبحسب تقرير "نيويورك بوست"، فإنه من غير الواضح لماذا أطلق كروكس النار على المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلن أنه يقترب من تحديد هويّة الشخص الذي أطلق النار على ترمب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال المسؤول في مكتب "إف بي آي" كيفن روجيك خلال مؤتمر صحافي "نحن نقترب من تحديد هويّة" المُشتبه في إطلاقه النار.

وأصيب ترمب في أذنه خلال الهجوم، فيما قُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.

وقال شاهد عيان لشبكة "إن بي سي نيوز" إنّ الرجل الذي قُتل خلال إطلاق النار قضى فورا بعد إصابته في رأسه.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تزعم: الهدف من مجزرة خانيونس هو محمد الضيف وقائد لواء خانيونس رافع سلامة..

شاهد ..دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الصحة الفلسطينية: مئات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بخيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

وثيقةٌ سريّةٌ للجيش الاسرائيلي : المقاومة تنجح بالحفاظ على أهليةٍ عاليةٍ للأنفاق بغزة ..

تزايد الدعوات للاطاحة بغالانت: وزير الدفاع البديل اصبح جاهزا ..

نصر الله يعلق على إعلان إسرائيل استهدافها محمد الضيف وقادة من حماس

نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

الأخبار الرئيسية

توقف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق.. مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة المباحثات

عشرات الشهداء والإصابات بقصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا وبرجا سكنيا شرق مدينة غزة ..

شاهد ..دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

مصدر مصري: "نتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية