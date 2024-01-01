مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية مطلق النار على ترامب

سما / وكالات /

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في بيان الأحد، هوية ‭"‬‬الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب، ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاماً.



وقالت مصادر لصحيفة «يويورك بوست إن كروكس، وهو من منطقة بيثيل بارك في بنسلفانيا، أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر من مكان تواجد ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.

وقُتل المسلح على يد قناصة الخدمة السرية. وتم العثور في وقت لاحق على بندقية من طراز "إيه آر" كانتع بحوزته.

وبحسب تقرير "نيويورك بوست"، فإنه من غير الواضح لماذا أطلق كروكس النار على المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلن أنه يقترب من تحديد هويّة الشخص الذي أطلق النار على ترمب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال المسؤول في مكتب "إف بي آي" كيفن روجيك خلال مؤتمر صحافي "نحن نقترب من تحديد هويّة" المُشتبه في إطلاقه النار.

وأصيب ترمب في أذنه خلال الهجوم، فيما قُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.

وقال شاهد عيان لشبكة "إن بي سي نيوز" إنّ الرجل الذي قُتل خلال إطلاق النار قضى فورا بعد إصابته في رأسه.