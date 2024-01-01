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طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الأحد 14 يوليو 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صيفياً وحارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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