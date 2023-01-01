هنية: تعاملنا بإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار بغزة ونتنياهو يضع العراقيل لتعطيل الاتفاق

سما / وكالات /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى في غزة.

جاء ذلك خلال اتصالات أجراها هنية مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم (السبت) في منطقتي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وفق بيان للحركة.

وقال هنية، إن حركة حماس، “أبدت التعاطي الإيجابي والمسؤول مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا”.

وأضاف: “إلاّ أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو، تمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بما في ذلك تصريحاته الإعلامية والتي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في الورقة محل التفاوض، مرتبطا بذلك أيضاً المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم (السبت) في مناطق متعددة في القطاع”.

وفي وقت سابق السبت، طال قصف جوي، خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأدى إلى استشهاد 90 فلسطينيا نصفهم أطفال و300 جريح وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالب هنية، وفق البيان، “الوسطاء في كل من مصر وقطر القيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها، لوقف هذه المجازر بحق شعبنا، والعمل جديا لوضع حد لهذا العدوان المتواصل على شعبنا”.

وأشار البيان، إلى أن الاتصالات التي أجراها هنية، “شملت كلا من الإخوة في قطر ومصر، إضافة إلى تركيا وسلطنة عمان”.

ولفت إلى أنه “من المقرر أن يواصل رئيس الحركة اتصالاته السياسية والدبلوماسية للهدف نفسه خلال الساعات القادمة”.

واستضافت مصر الأسبوع الماضي وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.

وتشن إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.