دماء على وجهه.. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

واشنطن / وكالات /

وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمة له في تجمع انتخابي ببنسلفانيا مساء الجمعة.

كما وثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت ، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ولاحقا رافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.