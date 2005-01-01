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استشهاد الأسير المحرر المبعد من الضفة نمر حميدة بمجزرة الشاطئ

السبت 13 يوليو 2024 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير المحرر المبعد من الضفة نمر حميدة بمجزرة الشاطئ



غزة/سما/

 مساء اليوم السبت، عن استشهاد الأسير المحرر المُبعد إلى قطاع غزة، نمر حميدة (49 عامًا)، في قصف ومجزرة إسرائيلية استهدفت مسجدًا بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن المحرر الشهيد "حميدة" ارتقى في مجزرة مخيم الشاطئ، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي للمسجد الأبيض غربي مدينة غزة.

ونوهت مصادر طبية إلى أن عدد شهداء مجزرة الشاطئ قد ارتفع إلى 18 شهيدًا، عقب استهداف طيران الاحتلال للمصلين في المسجد الأبيض الذي تعرض للتدمير سابقًا، خلال صلاة الظهر.

والشهيد "نمر" أسير محرر من قرية المزرعة الشرقية قضاء مدينة رام الله، وكان قد أُبعد إلى قطاع غزة عقب تحرره من سجون الاحتلال في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية قد أصدرت عام 2005، حكمًا بالسجن المؤبد 6 مرات بتهمة المشاركة في عملية عين يبرود؛ التي قتل فيها ثلاثة جنود إسرائيليين ومستوطن وإصابة آخر في عملية إطلاق نار على سياراتهم قرب بلدة المغير.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت عددًا من الأسرى المحررين من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي، بالإضافة لاعتقال آخرين.

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