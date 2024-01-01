نتنياهو: الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة

القدس المحتلة/سما/

يس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء يوم السبت، إن الحرب على غزة ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها ولن نوقفها قبل ذلك بثانية واحدة.

لا يوجد تأكيد نهائي لاغتيال محمد الضيف ونائبه رافع سلامة.

بحسب المعلومات الاستخبارية لا يوجد رهائن في محيط القصف الذي نفذه الجيش.

أردت معرفة حجم الأضرار الجانبية وطلبت معرفة نوع السلاح وعندما وصلتني الإجابات أعطيت مباركتي للعملية.

سنصل بطريقة أو بأخرى إلى قمة حماس.

القضاء على كبار مسؤولي حماس يشجع على تحقيق جميع أهدافنا.

من أجل الصفقة ألزمنا لدخول رفح وزيادة الضغط العسكري.

الضغط العسكري قادنا للتقدم في الصفقة.

من الجيد أننا لم نستسلم لمطالب الداخل والخارج بإنهاء الحرب.

أنا لا أتحرك مليمترا واحدا من الخطوط العريضة التي باركها الرئيس بايدن.

لا أضيف شروطا ولا أزيل شروطا ولكنني أيضا لا أسمح لحماس أن تتحرك مليمترا واحدا.

عندما نقضي على قدرات حماس الحكومية والعسكرية وعندما نعيد جميع مختطفينا وعندما نعيد سكاننا في الشمال والجنوب إلى منازلهم هذا هو النصر المطلق.

منذ 7 أكتوبر تتعرض إسرائيل لتهديد وجودي في ظل القبضة الخانقة التي فرضتها إيران حولنا.

ندرك التصدعات في حماس ونرى الضعف في الحركة.

لسنا مستعدين لقبول الوضع في الشمال ونحن مصممون على تغيير الواقع الأمني ​​في الشمال لأجيال.

وعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب عقب نهاية جلسة تقدير الوضع إثر محاولة اغتيال القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في غارة جوية عنيفة غرب خان يونس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المؤتمر الصحفي هو الأول لنتنياهو منذ 104 أيام.

وقصف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم منطقة مواصي التي تصنف كـ"منطقة آمنة" في جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 90 شخصا، بينما تقول إسرائيل إنها استهدفت مسؤولين بارزين في حركة حماس.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يفحص نتائج الهجوم ويعتقد بشكل متزايد أن سلامة قد قُتل، أما الضيف الذي نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة فلا يوجد حتى الآن أي تأكيد.

وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء وافق الليلة الماضية على العملية التي تم تنفيذها صباحا وأنه تابع خلال النهار تفاصيلها عن كثب.

وفي فترة ما بعد الظهر، أجرى نتنياهو تقييما هاتفيا للوضع وفي وقت لاحق أيضا تقييما مباشرا للوضع خلال جلسة في كيريا، وأيضا بشأن المفاوضات حول الصفقة.

هذا، ونفت حماس أن يكون أي من قادتها استهدف في الهجوم على مواصي غرب خان يونس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء السبت أن الوزير يوآف غالانت وجّه برفع حالة التأهب على كافة جبهات الحرب.

كما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش بـ"مواصلة العمليات الموجهة ضد قادة حركة حماس وبزيادة التأهب العملياتي في كافة القطاعات القتالية".