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مصدر مصري: "نتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"..

السبت 13 يوليو 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري: "نتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"..



غزة /سما/

أكد مصدر مصري رفيع يوم السبت، أن القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من القطاع وإليه.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تؤكد موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر البرية مع القطاع فورًا.

وفى وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى يوم السبت، أن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وأضاف المصدر، أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها.

وتعكف مصر على التواصل مع أطراف الأزمة كافة، في إطار الجهود المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى.

واستضافت مصر وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

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