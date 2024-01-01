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حماس: مجزرة خان يونس تؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار..

السبت 13 يوليو 2024 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مجزرة خان يونس تؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار..



غزة / سما/

قال مسؤول في حماس إن "الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح لوكالة رويترز- أن هذا التصعيد يأتي في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل والصمت العالمي على ما يجري في غزة.

وأكد القيادي في حماس أن كل الشهداء الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس مدنيون والهجوم يمثل تصعيدا خطيرا"، قائلا إن هذه المجزرة الجديدة رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق.

وارتكب الاحتلال في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم مجزرة أسفرت عن 71 شهيدا و289 إصابة.

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