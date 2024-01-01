استشهاد مواطنين اثنين باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارتهما في جنوب لبنان..

بيروت/ سما/

استشهد مواطنان باستهداف مسيّرة إسرائيلية السيارة التي كانا يستقلانها في بلدة الخردلي جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الشهيدين هما نجيب حسين حلاوي، وعضو بلدية كفركلا ممثل حركة "أمل" موسى سليمان".

بدوره زعم جيش الاحتلال في بيانه ان"جنود الجيش الإسرائيلي حددوا عنصرين اثنين من حزب الله يستعدان لإطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان. وبعد وقت قصير من تحديد الهوية، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية الشخصين. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار لإزالة التهديدات في مناطق كفركلا وعلما الشعب في جنوب لبنان".