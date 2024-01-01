القناة 12 العبرية تزعم: الهدف من مجزرة خانيونس هو محمد الضيف وقائد لواء خانيونس رافع سلامة..

القاهرة/ سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهدف من قصف خان يونس، هو استهداف قائد الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وبحسب الاعلام العبري "فإن اسرائيل تقدر أن هناك "احتمالا كبيرا" لذلك وقد أصيب في الهجوم، لكن النتائج النهائية بالانتظار.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشخصية الثانية مع محمد الضيف هو القيادي في الذراع العسكري لحماس وقائد لواء خانيونس رافع سلامة.

وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات حول نتائج الحدث حتى اللحظة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات صباح اليوم السبت، في منطقة مجمع الخيام في خان يونس.