مقتل شاب واصابة آخرين خلال اطلاق نار في جنين

جنين/ سما/

قتل الشاب احمد محمد البالي من مخيم جنين، خلال تبادل لاطلاق النار بالقرب من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين خلال عمله على دراجة كهربائية في توصيل طلبات للمواطنين من احد مطاعم المدينة.

ووجه مقاومون الاتهام للاجهزة الامنية بقيامها باطلاق النار خلال محاولة اقتحام مستشفى ابن سينا لاعتقال عدد من شباب المقاومة جرى خلالها اشتباك مع الاجهزة الامنية ادى لاصابة شابين واستشهاد الشاب احمد البالي.

في حين قالت الاجهزة الامنية عن مصدرٌ أمني في جنين انه أُدخِل لمشفى إبن سينا ظهر اليوم السبت شابين مصابين بأعيرة نارية ووضعهما الصحي مستقر بعد إطلاق النار على بعضهما البعض بسبب خلافات داخلية بينهما.

فيما وصلت معلومات للأجهزة الأمنيّة بنيَّة أشخاص بالتوجه للمشفى لتصفيتهما على إثر هذا الخلاف، وعلى الفور تحركت قوات كبيرة للمكان لمنع تطور الأحداث والقبض على المشاركين في هذه الجريمة.