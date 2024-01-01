  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل شاب واصابة آخرين خلال اطلاق نار في جنين

السبت 13 يوليو 2024 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب واصابة آخرين خلال اطلاق نار في جنين



جنين/ سما/

 قتل الشاب احمد محمد البالي من مخيم جنين، خلال تبادل لاطلاق النار بالقرب من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين خلال عمله على دراجة كهربائية في توصيل طلبات للمواطنين من احد مطاعم المدينة.

ووجه مقاومون الاتهام للاجهزة الامنية بقيامها باطلاق النار خلال محاولة اقتحام مستشفى ابن سينا لاعتقال عدد من شباب المقاومة جرى خلالها اشتباك مع الاجهزة الامنية ادى لاصابة شابين واستشهاد الشاب احمد البالي.

في حين قالت الاجهزة الامنية عن مصدرٌ أمني في جنين انه أُدخِل لمشفى إبن سينا ظهر اليوم السبت شابين مصابين بأعيرة نارية ووضعهما الصحي مستقر بعد إطلاق النار على بعضهما البعض بسبب خلافات داخلية بينهما.

فيما وصلت معلومات للأجهزة الأمنيّة بنيَّة أشخاص بالتوجه للمشفى لتصفيتهما على إثر هذا الخلاف، وعلى الفور تحركت قوات كبيرة للمكان لمنع تطور الأحداث والقبض على المشاركين في هذه الجريمة.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يدعي قتل نائب قائد “كتيبة الشجاعية” التابعة لحركة حماس

الدفاع المدني بغزة: جثامين متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في منطقة الصناعة وتل الهوا ...

وثيقةٌ سريّةٌ للجيش الاسرائيلي : المقاومة تنجح بالحفاظ على أهليةٍ عاليةٍ للأنفاق بغزة ..

تزايد الدعوات للاطاحة بغالانت: وزير الدفاع البديل اصبح جاهزا ..

مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن الحدود مع غزة: شائعات لإخفاء إخفاقاتهم في القطاع

مسؤول امني إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعرقلها​​​​

لازاريني: أونروا حصلت على 20% من 1.2 مليار دولار طلبتها الوكالة للاستجابة الإنسانية..وغوتيرش يطالب بحماية موظفيها من القتل

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية تزعم: الهدف من مجزرة خانيونس هو محمد الضيف وقائد لواء خانيونس رافع سلامة..

الصحة الفلسطينية: مئات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بخيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

وثيقةٌ سريّةٌ للجيش الاسرائيلي : المقاومة تنجح بالحفاظ على أهليةٍ عاليةٍ للأنفاق بغزة ..

انهيار المنظومة الصحية..عشرات آلاف الإصابات بالتهابات الكبد الوبائي بين نازحي غزة

مسؤول امني إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعرقلها​​​​

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية