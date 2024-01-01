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مصطفى: السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة قطاع غزة

السبت 13 يوليو 2024 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى: السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة قطاع غزة



رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى يوم السبت في مكتبه برام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، حيث بحث معها آخر المستجدات وبذل المزيد من الجهود لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لأهلنا في القطاع.

وشدد مصطفى على أن الحكومة لم تغادر قطاع غزة، فهي تقدم كافة الخدمات الأساسية من ضمنها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية، والسلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة القطاع الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن فترة انتقالية بدون حل سياسي وأمني، والتي ستكون مضيعة للوقت والجهود.

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