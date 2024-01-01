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أكثر من 100 شهيد ومصاب- مجزرة جديدة بخيام النازحين في خان يونس

السبت 13 يوليو 2024 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 شهيد ومصاب- مجزرة جديدة بخيام النازحين في خان يونس



غزة /سما/

اعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان أكثر من 100 شهيد ومصاب في مجزرة إثر قصف الاحتلال خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وأضاف أن الطواقم الإغاثية تواصل انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف، وشدد على أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة "عاجزون عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى ناصر بخانيونس بسبب العدد الكبير من الجرحى".

واعلن المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل: استشهاد أحد عناصرنا وإصابة 8 آخرين بعد إستهداف إسرائيلي لمنزل سكني مرة أخرى أثناء عمل الطواقم على إنقاذ المواطنين من داخل المنزل وسط مدينة خان يونس.

واضاف الدفاع المدني ان حجم القصف الكبير الذي استهدف به الاحتلال أماكن وخيام النازحين يصعب الوصول إلى العديد من الجثامين والجرحى.

وتأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وادان المكتب الحكومي بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما ادان اصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيليوعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

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