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تزايد الدعوات للاطاحة بغالانت: وزير الدفاع البديل اصبح جاهزا ..

السبت 13 يوليو 2024 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد الدعوات للاطاحة بغالانت: وزير الدفاع البديل اصبح جاهزا ..



القدس المحتلة/سما/

تتزايد الاصوات داخل أعضاء كنسيت في حزب الليكود التابعين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بإقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت .

تلك الدعوات تعبر عن توجه بنيامين نتنياهو لاقالة غالانت من منصبه في ظل الخلافات في الرأي والخط المستقل الذي سلكه الاخير.

في الأيام الأخيرة، سُمع وزراء وأعضاء كنيست ينتقدون بشدة موقف وزير الجيش، الذي دعا قبل يومين، في ظل التحقيق في معركة كيبوتس بيري، إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق معه شخصيا ومع رئيس الوزراء وحظي بتصفيق الجمهور خلال دورة لتخريج ضباط.
مصادر في الليكود ترى وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت ، أن الدعوات المتزايدة ضد غالانت الآن لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من محاولات أعضاء مكتب نتنياهو لدراسة إمكانية إقالة غالانت من منصبه. وينفي مكتب رئيس الوزراء هذه التقارير، لكن البعض يدعي أن نتنياهو فكر في تعيين شخصية أخرى، على سبيل المثال، وزير الزراعة آفي ديختر، في هذا المنصب.

وخلال مقابلة مع وزير الاتصالات شلومو كاراي هاجم غالانت بشدة. وقال إن غالانت يجب أن يعود إلى منزله ووصفه بأنه "وزير دفاع فاشل".

واليوم، انضم عضو كنيست آخر إلى هذه الدعوات، وهو أفيحاي بوفارون، الذي أبدى انتقادات أيضًا. وكتب بوفارون: "وزير الدفاع هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسلطة القانونية للموافقة على التعيينات في الجيش أو رفضها".
سابقا دعا كذلك وزير الهجرة عميحاي شيكلي أيضًا إلى إيجاد بديل لغالانت، ودعا أعضاء الكنيست الجدد، مثل نسيم فاتوري وأوشير شكيليم، إلى إقالته بعد قانون التجنيد.

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