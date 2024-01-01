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الجزائر تؤجل جميع المهرجانات الفنية الكبرى تضامنا مع غزة

السبت 13 يوليو 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تؤجل جميع المهرجانات الفنية الكبرى تضامنا مع غزة



الجزائر/سما/

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية يوم الجمعة، تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذا الصيف، تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها أن القرار جاء "انطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية".

وأضافت أن القرار يأتي "انسجاما مع جهود الدولة الجزائرية وفي مقدمتها الرئيس عبد المجيد تبون لنصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في أرضه، وأمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر".

وأشارت إلى "تكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".

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