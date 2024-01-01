الأرجنتين تصنف حركة حماس "منظمة إرهابية"..

وكالات - سما-

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية، تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"، وذلك في ظل التقارب المستمر بين رئيس البلاد خافيير ميلي وإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

ولفت مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، عند الإعلان عن القرار، إلى عملية 7 أكتوبر، وإلى علاقات حماس الوثيقة مع إيران، التي تحملها الأرجنتين مسؤولية هجومين داميين على مواقع يهودية في البلاد.

ووفق "أسوشيتد برس" فإن هذه خطوة تعد رمزية في الوقت الذي يسعى فيه ميلي إلى تحالف قوي بين الأرجنتين والولايات المتحدة وإسرائيل.

كما تأتي هذه الخطوة قبل أيام من الذكرى الثلاثين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، حيث قتل 85 شخصا وأصيب مئات آخرون.

وأدى الهجوم الآخر على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 إلى مقتل أكثر من 20 شخصا. واتهم القضاء الأرجنتيني أعضاء في "حزب الله" بتنفيذ الهجومين.