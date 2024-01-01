مسؤول امني إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعرقلها​​​​

القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني كبير قوله إنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أسبوعين، إلا أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعطل المفاوضات لأسابيع وربما يوقفها.

في حين وصف مكتب نتنياهو هذا الادعاء بـ"الكاذب الذي لا أساس له من الصحة"، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما سماه "تغيير الخطة".

وقال المسؤول إن نتنياهو يصر الآن على إنشاء آلية تنفيذ من شأنها أن تمنع حماس من العودة إلى شمال غزة.

ويقول المسؤول: "إن إصرار رئيس الوزراء على بناء آلية لمنع حركة حماس سيعطل المحادثات لأسابيع، وبعد ذلك قد لا يكون هناك أحد لإعادته".