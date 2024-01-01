الجيش الإسرائيلي يدعي قتل نائب قائد “كتيبة الشجاعية” التابعة لحركة حماس وقائد سرية في الكتيبة شرق مدينة غزة..

غزة /سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتله أيمن شويدح، الذي وصفه بأنه نائب قائد “كتيبة الشجاعية” التابعة لحركة حماس شرق مدينة غزة.

وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول: “قضى الجيش بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، وهيئة الاستخبارات في غارة جوية على المدعو أيمن شويدح نائب قائد كتيبة الشجاعية في حماس”.

وزعم البيان أن شويدح “شغل في الماضي مسؤول في ركن العمليات في حماس، وأنه كان متورطا في توجيه هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي ضد مستوطنات وبلدات المنطقة المحاذية لقطاع غزة)”.

كما زعم الجيش في بيانه أن شويدح “شارك في القتال مع كتيبة الشجاعية، ووجه اعتداءات عديدة ضد القوات الإسرائيلية”، على حد قوله.

وفي سياق آخر، ادعى الجيش في البيان ذاته أنه “قتل قائد سرية في كتيبة الشجاعية، ويدعى عبادة أبو هين”.

كما تحدث عن قتله خلال المعارك التي أدارتها “الفرقة 98” في منطقة الشجاعية “أكثر من 150 عنصرا آخر”، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر أي تعليق فوري من حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حول ادعاءات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 15:50 (ت.غ)

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت بلدية مدينة غزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 35 بالمئة من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية “بكل كامل”.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أعلن أيضا مساء الخميس، انتشال أكثر من 60 جثة من حي الشجاعية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب عملية برية استمرت نحو أسبوعين.

والأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن عمليته في الشجاعية “انتهت”.

من جهتها، أعلن فصيلان فلسطينيان، الجمعة، تفجير دبابتين إسرائيليتين وقصف تجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة من محاور التوغل في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، و”سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت “القسام” في بيان إن مقاتليها تمكنوا من تفجير دبابتين من نوع ميركافا 4 بصاروخ مصنع من مخلفات العدو وعبوة شواظ في حي تل الهوا غربي مدينة غزة.

وتابعت، في بيانٍ آخر، إن مقاتليها “قصفوا قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم (وسط غزة) بقذائف الهاون”.

بدورها، قالت سرايا القدس، إن مقاتليها قصفوا “بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور نتساريم”.

وأضافت إن مقاتليها “استهدفوا جنودا متمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بقذائف الهاون”.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وتخوض الفصائل الفلسطينية المسلحة اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي بمناطق مختلفة من القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.