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شهيد برصاص قوات الاحتلال في بلدة عبوين شمال غرب رام الله

الجمعة 12 يوليو 2024 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص قوات الاحتلال في بلدة عبوين شمال غرب رام الله



رام الله/سما/

استشهد شاب مساء يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عبوين، شمال غرب رام الله.

وقال رئيس بلدية عبوين محمود حمد، إن الشاب علي موفق مزاحم (26 عاماً) استشهد بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، خلال مواجهات دارت في أعقاب اقتحام للبلدة.

وأوضح حمد، أن الشهيد نقل إلى المركز الصحي في بلدة جلجليا المجاورة وأعلن هناك عن ارتقائه، ومن ثم جرى نقل جثمانه إلى المستشفى الحكومي في مدينة سلفيت.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي في الرأس من قرية عبوين.

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