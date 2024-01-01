مكتب نتنياهو : لم نناقش وضع نظام مراقبة مع مصر على الحدود مع غزة وسنبقى في محور فيلادلفيا

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ان التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، محض أخبار كاذبة.

ويصر رئيس الوزراء حسب البيان على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا. هكذا أوعز لفرق التفاوض وأوضحها لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأبلغ بها مجلس الوزراء الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام دولية كشفت عن ان إسرائيل ومصر ناقشتا تركيب نظام مراقبة لمنع التهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب تقرير لرويترز فإن هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة كجزء من الاتفاق.

وقال مسؤولان مصريان ومسؤول آخر لوكالة رويترز، إنه جرت مناقشة هذه القضايا على خلفية مخاوف إسرائيل من عمليات التهريب التي تقوم بها حماس في المنطقة، ومن ناحية أخرى ضد من وقفتهم ب"الارهابيين".

وناقش الفريق المفاوض الإسرائيلي مع الوسطاء المصريين، حسب رويترز في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح "المختطفين".