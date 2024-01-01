  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مكتب نتنياهو : لم نناقش وضع نظام مراقبة مع مصر على الحدود مع غزة وسنبقى في محور فيلادلفيا

الجمعة 12 يوليو 2024 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو : لم نناقش وضع نظام مراقبة مع مصر على الحدود مع غزة وسنبقى في محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ان التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، محض أخبار كاذبة.

 ويصر رئيس الوزراء حسب البيان على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا.  هكذا أوعز لفرق التفاوض وأوضحها لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأبلغ بها مجلس الوزراء الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام دولية كشفت عن ان إسرائيل ومصر ناقشتا تركيب نظام مراقبة لمنع التهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب تقرير لرويترز فإن هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة كجزء من الاتفاق.

وقال مسؤولان مصريان ومسؤول آخر لوكالة رويترز، إنه جرت مناقشة هذه القضايا على خلفية مخاوف إسرائيل من عمليات التهريب التي تقوم بها حماس في المنطقة، ومن ناحية أخرى ضد من وقفتهم ب"الارهابيين".

وناقش الفريق المفاوض الإسرائيلي مع الوسطاء المصريين، حسب رويترز في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح "المختطفين".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : حماس ستتخلى عن حكم غزة وتنتقل إلى نموذج حزب الله في لبنان..

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس وإسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح

" هالفي" يكشف عن مهام الجيش الاسرائيلي الاربعة في قطاع غزة …

حماس : لم تُبَلَّغْ بجديد من الوسطاء بشأن مُحادثات غزة و إسرائيل تربد إفشال هذه الجولة من المفاوضات

ليبرمان: "إسرائيل" لن تكون موجودة إذا استمرت حكومة نتنياهو حتى 2026 ..

وزارة الصحة : 50 شهيدا في مجازر مستمرة في قطاع غزة ..

هارتس: حماقة الاغتيالات” التي تنفذها إسرائيل ضد حزب الله غير مجدية ومجرد “علاج مهدئ” ..

الأخبار الرئيسية

هآرتس: نتنياهو سيؤجّل ردّه على الصفقة حتى نهاية الشهر ثمّ يجد سببا لعرقلتها..

الإعلام العبري : تصفية حسابات بين الناس على أحداث وقعت في الانتفاضة الاول في قطاع عزة

ليبرمان: "إسرائيل" لن تكون موجودة إذا استمرت حكومة نتنياهو حتى 2026 ..

280 يوما على المجزرة ..شهداء بالعشرات وشهادات مروعة عن إعدامات ميدانية بغزة..

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس وإسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية